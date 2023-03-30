Yozgat, Sivas ve Erzincan’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yozgat, Sivas ve Erzincan’da yolcu taşıyan otobüsler kaza yaptı. 4 kişi hayatını kaybetti. 54 kişi yaralandı.

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Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas karayolunun Kızıldağ mevkiinde bir yolcu otobüsü devrildi.

Fatih Ö. idaresindeki otobüste ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y. idaresindeki yolcu otobüsü de Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

# Otobüs Kazası # Sivas # Erzincan # Yozgat

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