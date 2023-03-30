Yurtta kar ve soğuk hava etkili oldu

Kar yağışı Erzincan ve Ardahan'da etkili oldu. Edirne'de ise üreticiler seralarda soğuğa karşı soba yakarak önlem aldı.

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Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı sebebiyle Erzincan'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışması başlattı.

Kışın sert geçtiği Muş'ta havaların ısınmasıyla, "baharın müjdecisi" olarak adlandırılan kardelenler Muş Ovası'nı beyaza bürüdü.

Edirne'de soğuklar nedeniyle üreticiler seralarda nöbet tutuyor.

Sebze ve çiçek fidesi ile meyve fidanı yetiştirenler zirai dona karşı soba yakarak önlem aldı.

# ardahan # Erzincan # Edirne

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