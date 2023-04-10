Togg'la gece sürüşü: Bozdağ ve Kasapoğlu Togg'u sürdü

Togg, bakanlıklara makam aracı olarak verilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Togg aracını sürerken çekilen videolarını paylaştı.

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Togg, bakanlıklara makam aracı olarak tahsis edilmeye başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Togg'u makam aracı olarak kullanan bakanlardan ikisi. İki bakan, sosyal medya hesaplarından Togg'u kullanırken çekilen videolarını paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Togg ile gece sürüşü yaparken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Togg ile ilgili görüşlerini aktardı.

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