NATO'nun gündemi İsveç'in üyeliği

NATO, genişleme stratejisi için diplomasi trafiğinde. Dikkatler ise Türkiye'de. Üçlü toplantı 14 Haziran'da.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO, İsveç ve Türkiye’nin 12 Haziran’da bir araya gelerek İsveç’in NATO üyeliğini görüşeceğini duyurmuştu.

Ancak toplantının 14 Haziran’da Ankara’da yapılacağı öğrenildi. NATO’nun 11-12 Temmuz’da yapılacak Vilnius Zirvesi’ne sayılı günler kala yapılacak toplantıda, Türk heyetine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç başkanlık edecek. Daha önce, eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sürece başkanlık ediyordu.

Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT Başkanlığın’dan da temsilciler de yer alacak.

14 Haziran’daki toplantıda, Türkiye'de imzalanan üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler değerlendirilecek. İsveç’in bugüne kadar atması gereken adımlar ve verilen sözlerin uygulanıp uygulanmadığı da gözden geçirilecek.

Nisan ayında Finlandiya’nın üyeliğine onay veren Ankara, İsveç’in özelikle terör konusunda sergilediği tutumunun, tatmin edici olmadığına dikkat çekiyor.

İsveç’in Türkiye’nin talebi doğrultusunda hazırladığı yeni terörle mücadele yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girerken, bu yasa ile İsveç'te ilk kez bir kişi ‘PKK'ya finansman sağlamaya teşebbüs etmek’ ile suçlanmıştı. Ancak geçen hafta PKK sempatizanlarının İsveç sokaklarında gösteri düzenlemesine izin verilmesi, Stockholm’üm Ankara’nın kafasındaki soru işaretlerine artırdığı şekilde yorumlanıyor.

Temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak toplantı öncesi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması bekleniyor...