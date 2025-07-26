Sendikalı işçi sayısında büyük düşüş: Vatan Partisi’nden “Sendika Özgürlüğüne Devlet Güvencesi” çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2025 tarihli işkolu istatistiklerine göre, kayıtlı işçi sayısı yılın ilk 6 ayında 461 bin kişi artarak 17 milyon 326 bine yükseldi. Ancak sendikalı işçi sayısı aynı dönemde 95 bin kişi azalarak 2 milyon 429 bine geriledi. Sendikalaşma oranı da yüzde 14,97’den yüzde 14,02’ye düştü.

Bu düşüşte, 2024'te emekli olan sendikalı işçilerin yerine gelen yeni çalışanların örgütsüz kalmasının ve sendika barajları gibi yapısal sorunların etkili olduğu belirtiliyor.

Bu tablo üzerine Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE DEVLET GÜVENCESİ ŞART!

-İşçi sayısı 17 milyon 326 bine çıktı.

-Sendikalı işçi sayısı ise 95 bin kişi azalarak 2 milyon 429 bine geriledi.

-Sendikalılık oranı yüzde 14,79’dan yüzde 14,02’ye düştü.



Bu durum Türkiye için utanç vericidir. Bu tablonun esas sorumlusu Hükümettir. Ancak Sendikalar da bu sorumluluğa ortaktır. Herkes şikayetçi, ama adım atılmıyor.



Vatan Partisi'nin önerisi hazır:



Sendika Özgürlüğüne Devlet Güvencesi!



İşverenin hangi bahaneyle olursa olsun işçiyi sendikada örgütlenme nedeniyle işten atması, etkin yaptırımlarla önlenmelidir. Yasal bir düzenlemeyle kökten çözüm mümkündür.



Yine Çalışma Bakanlığı, İş Müfettişleri ve İş Mahkemelerinin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak sıkı kurallar konacaktır.



Örgütlü bir işçi sınıfı, Türkiyemizin bağımsızlığı, birliği, Üretim Devriminin başarıyla gerçekleştirilmesi için zorunludur.