TBMM komisyon üyesi MHP’li Feti Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Görevleri nedir?

Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953'te Yozgat'ın Devecipınar köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. MHP içinde hızla yükselen Yıldız, Devlet Bahçeli’nin başdanışmanlığını yaptı ve 18 Mart 2018’den itibaren MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

2023 seçimlerinde tekrar İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. Aynı zamanda TBMM Anayasa Komisyonu Üyesidir. Orta düzey Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır. Taner Yıldız’ın kuzenidir

KOMİSYONUN AMACI

Komisyon, 51 milletvekilinden oluşacak ve TBMM Başkanı tarafından Kasım 2025'e kadar isimleri bildirilecek parti grupları tarafından oluşturulacak. Komisyonun odak noktası “Terörsüz Türkiye” hedefine bağlı olarak yasama sürecine katkıda bulunmak olacak.