Sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji o tarihleri işaret etti

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sürüyor. Meteoroloji, sıcaklıkların batı bölgelerde 30 Temmuz’da, doğuda ise 2 Ağustos’ta düşmeye başlayacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji o tarihleri işaret etti
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AFRİKA SICAKLARI TÜRKİYE’Yİ SARDI

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanında günlerdir yüksek sıcaklıklar hissediliyor. Peki, bu sıcak hava ne zaman sona erecek?

BUGÜN KISA SÜRELİ SERİNLEME YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün sıcaklıklarda kısa süreli bir düşüş yaşansa da, önümüzdeki günlerde tekrar yükselme olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, pazar gününden itibaren özellikle iç bölgelerde yeniden artması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara başta olmak üzere birçok bölge için sıcaklık uyarısında bulundu. Sahil kesimlerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

SICAKLARIN BİTECEĞİ TARİH AÇIKLANDI

Sıcak havaların ne zaman etkisini kaybedeceği merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuda tarih verdi. Yapılan açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu bölgelerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor" denildi.

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