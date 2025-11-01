Son dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında asılı halde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki odasında asılı halde ölü bulundu. 11 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Özer’in intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cezaevi görevlileri tarafından yapılan kontrolde Özer’in tek kişilik odasındaki banyoda asılı halde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Özer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından cezaevinde inceleme başlatıldı. Özer’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

11 BİN YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Faruk Fatih Özer, kurduğu Thodex adlı kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranıyordu. 2021 yılında yurt dışına kaçan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti.

Hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik odada tutuluyordu.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

