Kral Kaybederse 17. bölüm izle – Kral Kaybederse son bölümü izle, Star TV yeni sezon canlı yayın akışı

Star TV’nin dizisi Kral Kaybederse, 17. bölüm ile 9 Eylül 2025 Salı saat 20.00’de yayınlandı. Kaçıranlar, Star TV’nin “Canlı İzle” ve bölüm sayfası üzerinden içeriğe erişebiliyor; 17. bölüm özetinde Kenan Baran’ın canlı yayına katılması ve sonrasında yaşananlar öne çıkıyor.

Dizi her salı Star TV’de yayınlanıyor. Resmî sayfadaki “Oyuncular & Künye” bölümüne göre kadroda Halit Ergenç (Kenan Baran), Aslıhan Gürbüz (Handan Baran), Merve Dizdar (Fadi), Nilperi Şahinkaya (Özlem) ile birlikte Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci, Müjde Uzmanyer alıyor.

Yeni bölüme dair fragmanlar ve özel videolar Star TV’nin “Fragmanlar” sekmesinde listeleniyor; 17. bölüm fragmanlarıve 18. bölüm fragmanı (09 Eylül 2025) erişime açık. Güncel yayın akışında prime time içeriği kanal tarafından günlük olarak güncelleniyor.

Kral Kaybederse 17. Bölüm izle:

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/bolumler/17-bolum