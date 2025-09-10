Kral Kaybederse 17. bölüm izle – Kral Kaybederse son bölümü izle, Star TV yeni sezon canlı yayın akışı

Kral Kaybederse dizisi 2. sezonun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı saat 20.00'de Star TV’de! İşte canlı izleme linki, özet ve oyuncu bilgileri.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kral Kaybederse 17. bölüm izle – Kral Kaybederse son bölümü izle, Star TV yeni sezon canlı yayın akışı
Yayınlanma:

Star TV’nin dizisi Kral Kaybederse, 17. bölüm ile 9 Eylül 2025 Salı saat 20.00’de yayınlandı. Kaçıranlar, Star TV’nin “Canlı İzle” ve bölüm sayfası üzerinden içeriğe erişebiliyor; 17. bölüm özetinde Kenan Baran’ın canlı yayına katılması ve sonrasında yaşananlar öne çıkıyor. 

Dizi her salı Star TV’de yayınlanıyor. Resmî sayfadaki “Oyuncular & Künye” bölümüne göre kadroda Halit Ergenç (Kenan Baran), Aslıhan Gürbüz (Handan Baran), Merve Dizdar (Fadi), Nilperi Şahinkaya (Özlem) ile birlikte Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci, Müjde Uzmanyer alıyor. 

Yeni bölüme dair fragmanlar ve özel videolar Star TV’nin “Fragmanlar” sekmesinde listeleniyor; 17. bölüm fragmanlarıve 18. bölüm fragmanı (09 Eylül 2025) erişime açık. Güncel yayın akışında prime time içeriği kanal tarafından günlük olarak güncelleniyor.

Kral Kaybederse 17. Bölüm izle:

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/bolumler/17-bolum 

BAE, Katar’daki Hamas saldırısı sonrası İsrail firmalarının Dubai konferansına katılımını yasakladıBAE, Katar’daki Hamas saldırısı sonrası İsrail firmalarının Dubai konferansına katılımını yasakladıDünya
Tedesco İstanbul’a geldi: İlk isteği herkesi şaşırttıTedesco İstanbul’a geldi: İlk isteği herkesi şaşırttıSpor
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB sonuç sorgulama ekranıKYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB sonuç sorgulama ekranıGündem
son bölüm Star TV yayın akışı
Günün Manşetleri
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!
Bankalar faiz yarışına girdi! Bankalar faiz yarışına girdi!