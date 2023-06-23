CHP'de 81 il başkanından ortak açıklama: "Kalıcı bir değişim..."

CHP’de çok sayıda iddiaya konu olan il başkanları toplantısından bir gün sonra 81 il başkanının imzasıyla ortak açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açıklamayı 81 il başkanının değil 4 il başkanının hazırladığını söyledi. Metnin büyük oranda kabul görmeyeceğini belirtti.

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CHP’de değişim çağrıları gündemdeki yerini koruyor. 21 Haziran’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla CHP genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıda 24 il başkanının istifa etmek istediği öne sürüldü. Ankara ve İstanbul il başkanlarının Kılıçdaroğlu’ndan yana tavırlarını açık ettikleri belirtildi.

Toplantıda 81 il başkanının imzalayacağı bir metin hazırlandığı ve bazı il başkanlarının metni imzalamadığı da gündeme geldi. Bu nedenle açıklamanın olmayacağı iddia edilmişti.

Ertesi gün CHP’li 81 il başkanının imzasıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir” denildi. “Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz” ifadelerine de yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açıklamayı 81 il başkanının değil 4 il başkanının hazırladığını söyledi.

- 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi keşke. Bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise İmamoğlu’nun söylemlerinin aksini kaydetti.

- Sonuç bildirisini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur evet burada da bir 4 kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu redaksiyon komitesi 1 metin hazırlamış ondan sonra 881 il başkanımızdan oluşan bir whatsapp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmişler ve ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler imzalamışlar.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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