İyi Parti Altılı Masa'dan ayrılıyor mu? Seçim sonrası çatlaklar büyüyor

Koltuk kavgalarıyla gündeme gelen Millet İttifakı partilerinde nabız yükseliyor.

Değişim ve istifa çağrılarının yankılarıyla yapılan CHP Grup Toplantısı'nda "Altılı değil gerekirse onaltılı masa kuracağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na İyi Parti'den sert tepki geldi.

İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettiklerini hatırlattı, dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

- Bunu dediğiniz zaman Altılı Masa'daki bütün sürecin olumlu gittiği varsayımı üzerine bu cümleyi kurmuş olursunuz. Biz kaybettiğimiz bir seçimden gerekli dersleri almak zorundayız. Biz bir seçim kaybettik.

Özlale, hafta sonu yapılacak kurultayı işaret etti. İyi Parti'nin hataları bularak yerel seçimlere odaklanacağını kaydetti.

- Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır. Biz İyi Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İyi Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz.

Öte yandan İyi Parti'nin ittifaktan ayrılacağı yönünde iddialar da konuşuluyor. Partinin yerel seçimlerde ittifaktan bağımsız hareket etmesi muhtemel..

Partiden istifa eden eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da "üçüncü yol" çalışmalarını bir kez daha öne çıkardı.

Önceki açıklamalarında yeni parti kurma sinyalleri veren Ağıralioğlu bu kez de partiye dönüş için şart koştu. Ağıralioğlu'nun şartı, Meral Akşener'in siyaseti bırakması...