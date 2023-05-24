CHP'li Şener'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: "HDP seçmenini ürkütüyor"

"Milliyetçilik söylemi HDP seçmenini ürkütüyor" Bu açıklama Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den geldi. HDP oylarının rolünün önemli olduğunu işaret eden Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

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İlk tur söylemleriyle ikinci tur söylemleri arasındaki farka değindi "HDP seçmeni ürküyor" dedi.

HDP'den aldıkları desteği itiraf eden Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini eleştirdi.

Şener, Kılıçdaroğlu'nun HDP tabanını rahatsız edecek üslup kullandığını ifade etti.

Şener, Millet İttifakın en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistemin artık hayal olduğunu da söyledi.

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