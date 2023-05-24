Alevi önderlerinden seçim tepkisi: "İnanç kurumlarını siyasi propagandaya dönüştürmek suçtur"

Dinin, mezhebin siyasi propaganda yapılması eleştirildi, bir aday lehine yapılan açıklama kınandı. Açıklamda şu ifadeler kullanıldı:

- Bir aday lehine açık siyasi propaganda yapan bu kuruluşların yöneticileri, Alevi inanç toplumunu ülkemizi geren siyasi kamplaşmaya katılmaya zorlamakta, bu yolla istismar etmekte ve hepimizi son derece tehlikeli bir geleceğe sürüklemektedirler.

- Dini kurumlar ve yöneticilerine siyasi kanaatlerini açıklamak ve siyasi kanaatleri doğrultusunda propaganda yapmak yasaklanmıştır. Laiklik ilkesini ayaklar altına alanların, Alevi toplumunu gelecekte oluşabilecek mezhep savaşları karşısında ateşe atanların ve bir adayı desteklemek için Alevi inanç kurumlarını siyaseten istismar edenlerin yine aynı ekipten olması tesadüf değildir.

Bazı Alevi dernekleri geçen günlerde, "HIZIR AŞKINA AYAĞA KALKIN" başlığı ile bir açıklama yapmış ve ikinci turda Millet İttifakı’nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurmuştu.

- Kimi Alevi kurumlarının yöneticileri bu siyasi faaliyetlerinden kendilerine çeşitli düzeylerde şahsi menfaat umabilirler. Ancak, inanç kurumlarını bir partinin ve adayın siyasi propaganda aracına dönüştürmek, Anayasamızda belirtilen ve hepimizin korumak zorunda olduğu temel ilkelerimizden olan Laiklik açısından son derece tehlikelidir ve açıkça suç teşkil etmektedir.

Bu açıklamaya tepki de gecikmedi. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nun Ankara'daki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlendi. Federasyon Genel Başkanı Mehmet Şahin, Kılıçdaroğlu lehine propaganda yürütülmesini eleştirdi. Şahin, kimi Alevi kurumları yöneticilerinin, siyasi faaliyetlerden şahsi menfaat umabileceğini ifade etti.

- Emperyalist güçler tarafından vatanımız üzerinde türlü oyunlar oynanırken, kaostan medet uman kimi çevrelerin ekmeğine yağ sürecek bir davranış olan, Alevi inanç kuruluşlarının bir aday lehine siyasi propaganda faaliyeti yürütmelerini kınıyor ve mahkum ediyoruz.

Şahin, yaratılmak istenen planlara da dikkat çekti.