Hakkında 28 fezleke varken dokunulmazlığı kalktı: Kemal Kılıçdaroğlu yargılanacak mı?

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, yeni dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını, Cumhurbaşkanlığı'na iade etti. Dosyaların içerisinde bu dönem milletvekili olamayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da fezlekeleri bulunuyor.

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Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda bekleyen bin 190 dokunulmazlık dosyası raftan indi.

Yeni yasama dönemde seçilemeyen milletvekillerine ait bin 190 fezleke, komisyon tarafından Cumhurbaşkanlığı'na iade edildi. Dosyalar, ilk önce Adalet Bakanlığı’na oradan da Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek.

Dokunulmazlığı bulunduğu için yargılanamayan milletvekillerinin yargılanmasının önü açılmış olacak. Meclis’teki fezlekelerin büyük çoğunluğu, HDP’lilerin teröre destek vermelerine yönelik suçları içeriyor.

Bu dönem milletvekili olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezlekeleri de bu bin 190 dosyanın içinde yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun 28 dokunulmaz dosyası bulunuyor. Bu dosyalardan 13’ü “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, 3’ünde ise “Cumhurbaşkanı’na tehdit ve iftira” suçlamasıyla hazırlandı.

Kılıçdaroğlu hakkındaki diğer fezlekelerde, iftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek suçlamaları yer alıyor. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası suçlamaları da dosyalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun da dokunulmazlık dosyalarının raftan inmesiyle yargılanmasının önü açılmış oldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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