Kılıçdaroğlu, Kızılay'ı ve Türk Ordusunu hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Kızılayı’nı hedef aldı. “Deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız, deprem bölgesine göndereceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya geç indiği yalanını da tekrarladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türk Kızılayı’nı hedef alarak şunları belirtti:

- Buradan Kızılay'a terliklilerine sesleniyorum deponuzda kaç çadır varsa getirin karidesim hepsini akacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi nedir.

Türk askerinin deprem bölgesine geç gittiği yalanını da Kılıçdaroğlu şöyle sürdürdü:

- Güvenlik güçlerimiz zamanında askeri indirmediler yeteri kadar indirmediler ve bu felaketin bir anlamda sorumlusu oldular daha sonra gelen güvenlik görevlilerimize de teşekkür ederiz.
# kemal kılıçdaroğlu # türk kızılay # türk ordusu

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