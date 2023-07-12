Kılıçdaroğlu o isimden vazgeçmedi! Enver Altaylı ile yakın isim Rasim Bölücek görevde kaldı

Seçim yenilgisinden sonra sayısı 80’i bulan danışman kadrosunun görevine son veren Kılıçdaroğlu’nun, en tartışmalı danışmanı Rasim Bölücek’ten vazgeçmediği öğrenildi. Parti yöneticileri bu durum için “Genel Başkanın takdiri böyle oldu. Görevden alınıp yeniden dönenler oldu” demekle yetindi.

Son Güncelleme:

Bölücek 15 Temmuz’un akıl hocalarından Enver Altaylı’ya yakınlığıyla biliniyor.

Seçimler bitti ancak muhalefetteki kavgalar sona ermedi.

Seçim yenilgisinin ardından sürpriz bir şekilde sayısı 80’i bulan danışman kadrosunun görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "akıl hocası" Rasim Bölücek’den vazgeçemedi.

Danışmaların bazılarının görevde olmasından CHP’li üst düzey isimler de rahatsız. Partide üst düzey yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nun bu tasarrufu için “Genel Başkan’ın takdiri böyle oldu" demekle yetindi.

Görevine devam eden danışmanlar arasında ise Rasim Bölücek ismi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun en eski danışmaları arasında olan Bölücek 2010 yılında CHP’ye geçmişti. Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu’nun beyin takımında yer alıyor.

“CHP’nin akıl hocası” olan Bölücek ile Altaylı arasında “0” saniyelik görüşme-çağrı bırakma olayının yoğun olduğu da tespit edilmişti. Altaylı hakkındaki iddianamede bu durum, aralarında farklı bir iletişim yoluna geçmek için geliştirilen bir metot olduğu değerlendirildi.

Altaylı ile yoğun irtibatı akıllarda soru işareti bırakan Bölücek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’ye gitmiş 31 Mart yerel seçimleri sonrası ise Türkiy'ye dönmüştü.

Bölücek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından, belediyenin konut, altyapı, üstyapı yapan Metropol AŞ isimli şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kemal kılıçdaroğlu # cumhuriyet halk partisi # Rasim Bölücek

Benzer Videolar

ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret! ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret!
Terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi! Terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi!
Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü! Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü!
Saadet ve Gelecek ilk toplantısını yaptı Saadet ve Gelecek ilk toplantısını yaptı
Vatan Partisi'nden özelleştirme tepkisi Vatan Partisi'nden özelleştirme tepkisi
"Pahalılığa karşı tek çözüm: Üretim devrimi" "Pahalılığa karşı tek çözüm: Üretim devrimi"
İyi Parti'de istifa depremi! İyi Parti'de istifa depremi!
Saadet ve Gelecek Partileri birleşti! Saadet ve Gelecek Partileri birleşti!
Perinçek'ten Gladyo açıklaması Perinçek'ten Gladyo açıklaması
İmamoğlu "Biz yaptık" dedi! Yazıcı onu böyle yalanladı İmamoğlu "Biz yaptık" dedi! Yazıcı onu böyle yalanladı
Türkiye ile BAE arasında anlaşma imzalanacak Türkiye ile BAE arasında anlaşma imzalanacak
MHP Grup Toplantısı - 4 Temmuz 2023 MHP Grup Toplantısı - 4 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 13 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 Kayserisporlu Onur Bulut hakkında skandal!
3 Elon Musk yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu
4 Yaratılış Sütunlarının görüntüleri yakalandı!
5 Airfryer zararlı mı, sağlıklı mı?