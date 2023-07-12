Kılıçdaroğlu o isimden vazgeçmedi! Enver Altaylı ile yakın isim Rasim Bölücek görevde kaldı

Bölücek 15 Temmuz’un akıl hocalarından Enver Altaylı’ya yakınlığıyla biliniyor.

Seçimler bitti ancak muhalefetteki kavgalar sona ermedi.

Seçim yenilgisinin ardından sürpriz bir şekilde sayısı 80’i bulan danışman kadrosunun görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "akıl hocası" Rasim Bölücek’den vazgeçemedi.

Danışmaların bazılarının görevde olmasından CHP’li üst düzey isimler de rahatsız. Partide üst düzey yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nun bu tasarrufu için “Genel Başkan’ın takdiri böyle oldu" demekle yetindi.

Görevine devam eden danışmanlar arasında ise Rasim Bölücek ismi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun en eski danışmaları arasında olan Bölücek 2010 yılında CHP’ye geçmişti. Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu’nun beyin takımında yer alıyor.

“CHP’nin akıl hocası” olan Bölücek ile Altaylı arasında “0” saniyelik görüşme-çağrı bırakma olayının yoğun olduğu da tespit edilmişti. Altaylı hakkındaki iddianamede bu durum, aralarında farklı bir iletişim yoluna geçmek için geliştirilen bir metot olduğu değerlendirildi.

Altaylı ile yoğun irtibatı akıllarda soru işareti bırakan Bölücek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD’ye gitmiş 31 Mart yerel seçimleri sonrası ise Türkiy'ye dönmüştü.

Bölücek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından, belediyenin konut, altyapı, üstyapı yapan Metropol AŞ isimli şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.