Vatan Partisi Perinçek'in adaylığı için imza seferberliği başlattı

Antalya’da Vatan Partisi İl Başkanlığı Kapalıyol girişinde masa çalışması yaptı. Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek için imzalar birbiri ardına eklendi.



Yurttaşlar ‘sözü özü doğru’ diyerek Perinçek’in adaylığını destekliyor:

- İyi bir siyasetçi. Adam gibi adam. Ne o tarafa ne bu tarafa gerçekleri söylüyor.

- Hükümetin doğru yaptığı şeylere doğru diyor, yanlış yaptığı şeylere de yanlış diyor. Biz böyle birini arıyoruz. Yani doğruya, efendim şurası şu yapılacak, tamam doğru güzel ama burada da bu yaptığı yanlış diyebilmeli bir lider. Onun için veriyorum.

Kendisini takdir ediyorum. Vatansever, en devletçi liderimiz Doğu Perinçek.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, saymakla bitmeyen başarı ve özellikleri ile tarif ediliyor:

- Türkiye böyle insanlara ihtiyaçları var. Tecrübeli siyasetçi, yıllardır hiçbir yola sapmamış, adam davasını şey ediyor, Amerika’ya karşı duruyor. Daha ne yapalım. Allah yolunu açık etsin.

Avrupa’da bizi çok iyi temsil etti. Daha doğrusu çok iyi hak kazandı. Bir kere bu çok büyük bir artı.

Vatandaşlar kayıtlı oldukları İlçe Seçim Kurullarına giderek imza verebilecek. 22 Mart Çarşamba gün başlayacak imza süreci, 27 Mart Pazartesi günü sona erecek

Vatan Partisi İl Başkanı Serdar Üsküplü, vatandaşların gösterdiği büyük dayanışmanın seçim kurulu başvurularına da yansıyacağından emin. Tüm vatandaşlara çağrı yaptı.