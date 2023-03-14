Cumhurbaşkanı adayı için 100 bin imza toplama süreci nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza maratonu başlıyor.



Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini gün gün ilan etti ancak Meclis'te grubu bulunmayan ve Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen siyasi parti genel başkanları için ayrı bir süreç işleyecek.



Bu kişiler, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplamak zorunda.



Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, YSK'ya 20 Mart'ta adaylık başvurusu yapacak. Saat 17'ye kadar yapılacak başvuruda şartların sağlanması halinde imza toplama sürecine geçilecek.



Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenlerden 22 Mart'ta imza toplama süreci başlayacak. YSK'daki görevli memurlar 22 Mart ile 27Mart tarihleri arasında sabah saat 8'den akşam 17'ye kadar Cumhurbaşkanı adayları için imzaları alacak.



27 Mart'ta imza toplama sürecinin sona ermesiyle 28 Mart'ta Cumhurbaşkanı geçici aday listeleri ilan edilecek. 31 Mart'ta kesin Cumhurbaşkanı adayı listeleri kamuoyuna duyurulacak.



Bu süreçte 100 bin imza toplayacak adaylar arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek öne çıkıyor.



Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Perinçek, 100 bin imza için vatandaşlardan destek isteyecek.



Diğer yandan 100 bin imza toplayacak adaylara destek vermek isteyen vatandaşların adresi son seçimde ilçe seçim kurulları olmuştu.

Yurttaşlar, imza toplayan partilerin dağıttığı formları dolduracak. Kimlik bilgilerinin yer aldığı forma, adayın ismini yazarak imza atılacak.



2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu formlar doldurulduktan sonra seçmenin ikamet ettiği ilçedeki seçim kuruluna verilmişti.