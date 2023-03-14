Kalın'dan ABD'ye çağrı: "Stratejik diyaloğa ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim kararı verilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Kalın, ABD Ticaret Odası’nda düzenlenen ABD-Türkiye İş Forumu'na katıldı.



İki ülke arasında sadece taktiksel değil stratejik bir diyalog olması gerektiğini belirten İbrahim Kalın, dünyanın geleceği konusunda Türkiye’nin ABD ile daha geniş bir jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyacı olduğunu söyledi:

- Sadece Ukrayna savaşı, enerji, Afganistan’daki, Libya’daki veya Akdeniz’deki durumlar için değil, her şeyi bir perspektife oturtacak, sadece kendi ülkelerimiz için değil, gezegenin geleceği konusunda bir aciliyet duygusu ile daha geniş bir jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyacımız var.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri değerlendiren Kalın, sorunları aşmaya çalıştıklarını kaydetti:

- Şunu da söylemeliyim ki Türkiye, maalesef birkaç yıldır müttefikliğimizin anlamı ve gücü söz konusu olduğunda, bir şekilde biraz haksız, çeşitli türden önyargılı okumalara maruz kaldı.” (…) “Sadece bizim pozisyonumuzu muhataplarımıza netleştirmemiz değil, aynı zamanda ülkemizi ve dünyanın geri kalanını güvenli hale getirecek, hepimize yardımcı olacak fikirler ve politikalar bulmamız gerekiyor. Çünkü bunu her zaman söylüyorum ve bunun doğru olduğuna inanıyorum ki hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz, topluluklarımız ve çocuklarımız için yaratmak istediğimiz varlık ve refahı paylaşana kadar bundan faydalanamayacağız. Bu yüzden çok çalışmak gerekiyor.

ABD’nin Türkiye’den istediği İsveç Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin kabulü konusunda da değerlendirmeler yapan cumhurbaşkanı sözcüsü, ABD’nin F-16 sorunu çözümünü bu konuya bağlamasını “tamamen mantıksız, kabul edilemez ve verimsiz” olarak niteledi. Bölgesindeki enerji boru hatlarından sıcak gelişmelere kadar Türkiye’nin ana oyuncu konumunda olduğuna dikkati çeken Kalın, Türkiye’nin vazgeçilmez bir ülke olarak bölgedeki tüm projelerde hesaba katılması gerektiğini söyledi.



Türkiye ve ABD’nin jeopolitik küresel çıkarları ve NATO'daki ilişkilerin stratejik önemi dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD’li Kongre üyelerini daha fazla Türkiye’yi ziyaret etmelerini beklediklerini söyledi. Kalın, ABD’li iş dünyasına da iki ülke arasındaki 35 milyar dolar olan ticaret hacmini artırma çağırdı.