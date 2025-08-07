MAÇ BAŞLADI! St. Patrick’s – Beşiktaş maçı canli izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda mücadele eden Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi’ne erken veda eden siyah-beyazlı ekip, bu kez Konferans Ligi’nde tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Gelişmemiz için yeni bir fırsat. Konferans Ligi'nde ileriye gitmek istiyoruz. Umarım İstanbul'a iyi bir performans ve sonuçla döneriz,” dedi.

RASHİCA KADRODA YOK

Solskjaer, Milot Rashica’nın hastalandığını ve otelde dinlendiğini belirterek, “Ancak çok fazla oyuncumuz var. İlk 11'deki isimlerin iyi performans göstereceğini düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Rakibin bu sezon 30 maç oynamış olduğunu hatırlatan Solskjaer, “Zor bir maç olacak ama hazırız” dedi.

Maç bilgileri:

Maç: St. Patrick’s – Beşiktaş

Tarih: 8 Ağustos 2025 Cuma

Saat: 21.45

Kanal: TV8,5 (canlı)