Turhan Özlü'den Perinçek için imza çağrısı: "Türkiye, Perinçek'in kıymetini bilmeli"

Görev Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Turhan Özlü, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyasından bahsederek imza çağrısında bulundu.

Görev Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Turhan Özlü, Televizyon Gazetesi programına konuk oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyasından bahseden Özlü, vatandaşlara imza çağrısında bulundu.

Perinçek'in "Ermeni Soykırımı" yalanlarını bitirdiğine dikkat çeken Özlü, "Ermeni Soykırımı'nı çürütmesi bile cumhurbaşkanı adayı olması için yeter" dedi.

Mavi Vatan ile ilgili ilk yazının Perinçek tarafından yazıldığını belirten Özlü, "Türkiye'nin çıkış yoludur Perinçek" dedi.

# Televizyon Gazetesi

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