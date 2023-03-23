Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek:"55 Yıldır Türkiye'nin Ankara'dan yönetilmesi için mücadele ediyor."

Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, Doğu Perinçek için yürütülen imza sürecini değerlendirirken aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu. Ayrıca Şule Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- ''Türkiye'yi köklü bir çözüme kim götürebilir?'' diye düşünüyoruz. Bu göreve hazır, bu görevi en iyi biçimde yapabilecek olan kişi olarak Doğu Perinçek'i görüyoruz.

Şule Perinçek, Doğu Perinçek'in Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu:

- 55 yıldır Türkiye'nin Ankara'dan yönetilmesi için mücadele ediyor.

Perinçek, Türkiye'nin sorunlarla yüz yüze olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Bir an önce iş başına geçip sorunları çözmek zorundayız.