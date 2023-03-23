Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek:"55 Yıldır Türkiye'nin Ankara'dan yönetilmesi için mücadele ediyor."

Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, Doğu Perinçek için yürütülen imza sürecini değerlendirirken aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:

Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, Doğu Perinçek için yürütülen imza sürecini değerlendirirken aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu. Ayrıca Şule Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- ''Türkiye'yi köklü bir çözüme kim götürebilir?'' diye düşünüyoruz. Bu göreve hazır, bu görevi en iyi biçimde yapabilecek olan kişi olarak Doğu Perinçek'i görüyoruz.

Şule Perinçek, Doğu Perinçek'in Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu:

- 55 yıldır Türkiye'nin Ankara'dan yönetilmesi için mücadele ediyor.

Perinçek, Türkiye'nin sorunlarla yüz yüze olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Bir an önce iş başına geçip sorunları çözmek zorundayız.
- Güçlü bir devlet lazım, üreten bir millet lazım.
# Gün Ortası # şule perinçek # vatan partisi # imza # seçim # Doğu Perinçek # Perinçek # ulusal kanal # Yeşim Eryılmaz

Benzer Videolar

''Meydanı HDP'nin ortaklarına mı bırakacaksınız ?'' ''Meydanı HDP'nin ortaklarına mı bırakacaksınız ?''
'' Perinçek güçlü olursa Türkiye güçlü olur '' '' Perinçek güçlü olursa Türkiye güçlü olur ''
'' Bu milletin Doğu Perinçek'e vefa borcu var'' '' Bu milletin Doğu Perinçek'e vefa borcu var''
Gün Ortası - 23 Mart 2023 Gün Ortası - 23 Mart 2023
Televizyon Gazetesi - 23 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 23 Mart 2023
Güne Başlarken - 23 Mart 2023 Güne Başlarken - 23 Mart 2023
Ulusal Özel - 22 Mart 2023 Ulusal Özel - 22 Mart 2023
Günlük - 22 Mart 2023 Günlük - 22 Mart 2023
7'den 70'e herkes Perinçek'e imza verdi 7'den 70'e herkes Perinçek'e imza verdi
Neden Perinçek? Neden Perinçek?
Gün Ortası - 22 Mart 2023 Gün Ortası - 22 Mart 2023
Televizyon Gazetesi - 22 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 22 Mart 2023
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (23 MART 2023)
3 Kahramanmaraş'ta deprem
4 23 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
5 Bakan Koca'dan içme suyu uyarısı