Vatan Partisi'nin kira sorununa çözümü ne? - Çıkış Yolu - 25 Nisan 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında Türkiye'nin rotasını çiziyor.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin kira sorununa çözümlerini anlattı. 

Perinçek, Vatan Partisi iktidarında 5 yıl içinde konut sorununun çözüleceğini belirtti.

Perinçek, partisinin iktidarında 3 yıl süreyle kira artışlarının dondurulacağını belirtti. Perinçek, 3 yıl süresince mevcut kirasıyla vatandaşların evlerinde oturabileceğini aktardı.

Perinçek, ilçelerde Kira İzleme Komisyonlarının kurulacağını belirtti. Perinçek, "Yeni yapılacak sözleşmelerde taban fiyat belirleyecek ilçe düzeyinde Kira İzleme Komisyonları kuruyoruz. Halkla kamuyu birleştiren komisyonlar olacak bunlar." ifadelerini kullandı.

VATAN PARTİSİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİSE SUNUYOR

Perinçek, Vatan Partisi'nin kira sorununa ilişkin kanun önerilerini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. 

Perinçek, konut sorununun kira artışından daha köklü bir sorun olduğunu belirtti. Perinçek, İstanbul nüfusunu kademeli olarak 5 milyona indireceklerini aktardı.

"KİRA GELİRİ KAPİTALİST BİR GELİR SİSTEMİ DEĞİLDİR"

Perinçek, Vatan Partisi'nin programına göre ilk konut sahiplerinden emlak vergisi alınmayacağını belirtti. Ancak birden fazla konutu olanlardan kademeli olarak emlak vergisi alınacağını ve bu şekilde kaynağın ranta değil üretim araçlarına yönlendirilmesinin planlandığını aktardı.

Perinçek ayrıca kira gelirinin kapitalist sistemin gelir modeli olmadığını, Ortaçağ'dan kalma bir gelir yöntemi olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bankalardan yüzde 80 kurumlar vergisi alacaklarını belirtti. Perinçek, bu yöntemle 350 milyar liralık kaynak sağlanacağını açıkladı. 

ERMENİ SOYKIRIMI YALANI

Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanıyla ilgili konuştu. Perinçek, Tayyip Erdoğan hükümetinin Türkiye'yi savunmakta aciz olduğunu belirtti. Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanını Avrupa'da mahkum ettirdiğini açıkladı.

Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanıyla mücadele ettiği dönemde AK Parti hükümetinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerini engellemek istediklerini aktardı.

Perinçek, Biden'ın "soykırım" açıklamasına yeterli tepkiyi gösteremeyen hükümete ve Dışişleri Bakanlığı'na da tepki gösterdi. Perinçek, "Bu nasıl Dışişleri Bakanlığı? Üç tane mahkeme kararı var. Dışişleri Bakanlığı bu kararları kullanmıyor. Hükümet bu kararları kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

Perinçek, soykırım meselesinin tarihçilerin konusu olamayacağını belirtti. Soykırımın hukuki bir terim olduğunu aktaran Perinçek, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu tarih meselesi olarak ele almasına da tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN NATO AÇIKLAMALARI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO yanlısı açıklamalarını eleştirdi. Perinçek, "NATO'ya bağlılık demek darbelere bağlılık demek" ifadelerini kullandı.

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# Çıkış Yolu # Doğu Perinçek # vatan partisi # kira artışı

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