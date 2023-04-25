Vatan Partisi'nin kira sorununa çözümü ne? - Çıkış Yolu - 25 Nisan 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin kira sorununa çözümlerini anlattı.

Perinçek, Vatan Partisi iktidarında 5 yıl içinde konut sorununun çözüleceğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 5 yıl içinde Türkiye'deki bütün ailelerimizin, vatandaşlarımızın çağdaş, güvenli, depremde ayakta kalacak sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlayacağız. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Perinçek, partisinin iktidarında 3 yıl süreyle kira artışlarının dondurulacağını belirtti. Perinçek, 3 yıl süresince mevcut kirasıyla vatandaşların evlerinde oturabileceğini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- 3 yıl süreyle bütün kiralar artışlarını donduruyoruz. Kiralarda 3 yıl süreyle hiçbir artış olmayacak. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Perinçek, ilçelerde Kira İzleme Komisyonlarının kurulacağını belirtti. Perinçek, "Yeni yapılacak sözleşmelerde taban fiyat belirleyecek ilçe düzeyinde Kira İzleme Komisyonları kuruyoruz. Halkla kamuyu birleştiren komisyonlar olacak bunlar." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Yeni yapılacak sözleşmelerde taban fiyat belirleyecek ilçe düzeyinde Kira İzleme Komisyonları kuruyoruz. Halkla kamuyu birleştiren komisyonlar olacak bunlar. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

VATAN PARTİSİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİSE SUNUYOR

Perinçek, Vatan Partisi'nin kira sorununa ilişkin kanun önerilerini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu konudaki 10 maddelik kanun önerimizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz. TBMM gündemine alınmasını isteyeceğiz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Perinçek, konut sorununun kira artışından daha köklü bir sorun olduğunu belirtti. Perinçek, İstanbul nüfusunu kademeli olarak 5 milyona indireceklerini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Konut sorununun çözümü daha kapsamlı tabi. Mesela İstanbul nüfusunu 5 milyona indireceğiz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

"KİRA GELİRİ KAPİTALİST BİR GELİR SİSTEMİ DEĞİLDİR"

Perinçek, Vatan Partisi'nin programına göre ilk konut sahiplerinden emlak vergisi alınmayacağını belirtti. Ancak birden fazla konutu olanlardan kademeli olarak emlak vergisi alınacağını ve bu şekilde kaynağın ranta değil üretim araçlarına yönlendirilmesinin planlandığını aktardı.

Perinçek ayrıca kira gelirinin kapitalist sistemin gelir modeli olmadığını, Ortaçağ'dan kalma bir gelir yöntemi olduğunu aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bir konuttan emlak vergisi almayacağız. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü konut sahibinden kademeli olarak emlak vergisi alacağız.



- Kira kapitalist bir gelir yöntemi değildir. Ortaçağ'dan kalmadır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bankalardan yüzde 80 kurumlar vergisi alacaklarını belirtti. Perinçek, bu yöntemle 350 milyar liralık kaynak sağlanacağını açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bankalardan yüzde 80 kurumlar vergisi alarak 350 milyar liralık bir kaynak yaratacağız. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

ERMENİ SOYKIRIMI YALANI

Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanıyla ilgili konuştu. Perinçek, Tayyip Erdoğan hükümetinin Türkiye'yi savunmakta aciz olduğunu belirtti. Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanını Avrupa'da mahkum ettirdiğini açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Tayyip Erdoğan hükümeti, Türkiye'yi savunmakta aciz kaldı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanıyla mücadele ettiği dönemde AK Parti hükümetinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendilerini engellemek istediklerini aktardı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Abdullah Gül bizi baltaladı. Biz onlara rağmen kazandık.



- Biz İsviçre devletinin, Amerikan devletinin, Avrupa devletlerinin bileğini yapıştırdık. Türkiye hükümeti de onlarla birlikte bizi baltaladı. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Perinçek, Biden'ın "soykırım" açıklamasına yeterli tepkiyi gösteremeyen hükümete ve Dışişleri Bakanlığı'na da tepki gösterdi. Perinçek, "Bu nasıl Dışişleri Bakanlığı? Üç tane mahkeme kararı var. Dışişleri Bakanlığı bu kararları kullanmıyor. Hükümet bu kararları kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu nasıl Dışişleri Bakanlığı? Üç tane mahkeme kararı var. Dışişleri Bakanlığı bu kararları kullanmıyor. Hükümet bu kararları kullanmıyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

Perinçek, soykırım meselesinin tarihçilerin konusu olamayacağını belirtti. Soykırımın hukuki bir terim olduğunu aktaran Perinçek, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu tarih meselesi olarak ele almasına da tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Siz nasıl Dışişleri Bakanlığısınız? Daha soykırım kavramının hukuki bir kavram olduğunu bilmiyorsunuz.



- Soykırım suçuna tarihçiler karar veremez. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN NATO AÇIKLAMALARI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO yanlısı açıklamalarını eleştirdi. Perinçek, "NATO'ya bağlılık demek darbelere bağlılık demek" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO'ya bağlılık demek darbelere bağlılık demek. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 25, 2023

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