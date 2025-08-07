Fatih’te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza! Araç trafikten men edildi

İstanbul Fatih'te yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsüne 9 bin 267 TL para cezası uygulandı. Sürücü hakkında işlem yapılırken, taksi trafikten men edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fatih’te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza! Araç trafikten men edildi
Yayınlanma:

İstanbul’un Fatih ilçesinde yolcu seçerek taşımacılık yaptığı tespit edilen taksi sürücüsüne para cezası kesildi, araç ise trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, Yenikapı mevkisinde bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiği belirlendi.

Plaka bilgileri üzerinden kimliği tespit edilen sürücü G.Y. (55) yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında G.Y.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca yolcu seçtiği tespit edilen taksi trafikten men edildi.

Ümit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeriÜmit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeriKimdir?
Emekli promosyonu nasıl ikiye katlanır? Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...Emekli promosyonu nasıl ikiye katlanır? Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...Ekonomi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 8 Ağustos elektrik kesintileriElektrik kesintisi saatler sürecek: 8 Ağustos elektrik kesintileriYurt
A101 iPad Air M3 ve Samsung Galaxy A56 satıyor! İşte fiyatlar ve özelliklerA101 iPad Air M3 ve Samsung Galaxy A56 satıyor! İşte fiyatlar ve özelliklerMarket

Kaynak: Anadolu Ajansı

taksi soförü taksi ceza
Günün Manşetleri
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru! Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!