Fatih’te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza! Araç trafikten men edildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde yolcu seçerek taşımacılık yaptığı tespit edilen taksi sürücüsüne para cezası kesildi, araç ise trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, Yenikapı mevkisinde bir taksi sürücüsünün yolcu seçtiği belirlendi.

Plaka bilgileri üzerinden kimliği tespit edilen sürücü G.Y. (55) yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında G.Y.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca yolcu seçtiği tespit edilen taksi trafikten men edildi.