Iğdır'da kayısı ağaçları beyaza büründü

Iğdır’da sarı altın olarak tabir edilen Kayısı ağaçları çiçek açtı. Kent merkezi meyve ağaçlarının çiçekleri ile beyaza büründü.

Son Güncelleme:

Kış ile ilkbaharın birlikte yaşandığı kentlerden biri olan Iğdır´da, bu sene havaların ılık geçmesi ile kayısı ağaçları zamanında çiçek açtı.

Kent merkezi meyve ağaçlarının çiçekleri ile beyaza büründü. Görüntüler kartpostalları aratmadı.

Drone ile çekilen görüntülerde kayısı ağaçları yemyeşil ovanın ortasında karlı bir alan gibi görünüyor.

Dünya’daki kayısı üretim alanı olarak Türkiye birinci sırada bulunuyor. Iğdır da Türkiye kayısı üretimde %5’lik, sofralık kayısı üretiminde ise %20’lik bir dilime sahip.

Kayısı ağaçlarının hızlı büyüdüğü Iğdır’da, Haziran ayının 15’i ile 20’sinde hasat başlayacak.

# Iğdır # Iğdır

Benzer Videolar

Yozgat, Sivas ve Erzincan’da otobüs kazası Yozgat, Sivas ve Erzincan’da otobüs kazası
Yurtta kar ve soğuk hava etkili oldu Yurtta kar ve soğuk hava etkili oldu
Toki Tuzla kurasında sahipler belli oldu Toki Tuzla kurasında sahipler belli oldu
Baharın gelişiyle ters laleler açtı Baharın gelişiyle ters laleler açtı
Tekirdağ’da parfüm fabrikasında yangın Tekirdağ’da parfüm fabrikasında yangın
Sahte iş ilanıyla 52 bin lira dolandırıldı Sahte iş ilanıyla 52 bin lira dolandırıldı
Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerleri kurulacak Kahramanmaraş'ta konteyner iş yerleri kurulacak
Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı! Metrobüs parçalama görüntüleri tartışma yarattı!
Avcılar'da otomobil iş yerine çarptı Avcılar'da otomobil iş yerine çarptı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Et fiyatları neden artıyor? Et fiyatları neden artıyor?
İstanbul'da kar sürprizi! İstanbul'da kar sürprizi!
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman?
4 İstanbul için yeni tsunami senaryosu
5 Meteoroloji'den son dakika uyarısı!