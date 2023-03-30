Iğdır'da kayısı ağaçları beyaza büründü

Kış ile ilkbaharın birlikte yaşandığı kentlerden biri olan Iğdır´da, bu sene havaların ılık geçmesi ile kayısı ağaçları zamanında çiçek açtı.



Kent merkezi meyve ağaçlarının çiçekleri ile beyaza büründü. Görüntüler kartpostalları aratmadı.



Drone ile çekilen görüntülerde kayısı ağaçları yemyeşil ovanın ortasında karlı bir alan gibi görünüyor.



Dünya’daki kayısı üretim alanı olarak Türkiye birinci sırada bulunuyor. Iğdır da Türkiye kayısı üretimde %5’lik, sofralık kayısı üretiminde ise %20’lik bir dilime sahip.



Kayısı ağaçlarının hızlı büyüdüğü Iğdır’da, Haziran ayının 15’i ile 20’sinde hasat başlayacak.