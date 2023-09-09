Kütahya'da otomobil takla attı! 1'i çocuk 3 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Altıntaş-Kütahya Karayolu ilçe merkezi girişinde meydana geldi.

Kütahya'da otomobil takla attı! 1'i çocuk 3 yaralı
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Otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çarptı. Kazada, ters dönen otomobilde sürücü ile biri çocuk iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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