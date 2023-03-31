Mehmetçik depremzedeye ramazan pidesi üretiyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığının kurduğu seyyar sahra fırınında komandolar depremzedeler için ekmek ve ramazan pidesi üretiyor.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere afet bölgelerinde birçok yardım faaliyetinde bulunan Mehmetçik, depremzedeler için ekmek üretimi de yapıyor.

Depremin 3. gününden itibaren Dulkadiroğlu'nda konuşlandırılan Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığının seyyar sahra fırınında sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan askerler hazırladıkları ekmekleri ilçedeki depremzedelere ulaştırıyor.

MEHMETÇİK RAMAZAN PİDESİ DE ÜRETİYOR

Komandolar, ramazan ayı nedeniyle depremzedeler için sıcak pide üretimi de yapıyor.

Mehmetçik, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan depremzedeler için ramazan pidesi hazırlıyor.

Komandolar, sahur vaktinde de depremzede vatandaşlar için sıcak ekmek üretimine devam ediyor.

Mehmetçik, seyyar sahra fırınında günlük 1500 sıcak ekmek ve pide üretiyor. İftar saatinde vatandaşlara ailedeki birey sayısına göre ekmek dağıtılıyor.

"DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ HİSSEDİYORUZ"

Depremzede vatandaşlardan Bayram Demir, AA muhabirine, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ettiklerini belirtti.

Askerlerin halkın yanında olduğunu ifade eden Demir, "Allah devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücünü ve kuvvetini artırsın. Her gün sıcak ekmek dağıtılıyor. Devletimizin gücünü hissediyoruz. Biz bundan çok memnunuz. Her gün sıcak ekmek dağıtımı yapılıyor. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun." dedi.

Yunus Yaşar ise askerlerin hazırladığı ekmekten aldığını belirterek, depremden sonra devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmaya çalıştığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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