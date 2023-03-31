Malatya Belediye Başkanı Gürkan'dan depremzedelere geri dönün çağrısı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kenti terk eden depremzedelere çağrı yaparak, "Baharla birlikte şehrimize dönelim, şehrimizin yeniden imarını ve ihyasını gerçekleştirelim" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce bina da yıkıldı.

1 milyon nüfusa sahip Malatya'da birçok kişi kenti terk etti, kalanlarsa çadır veya konteyner kentlere yerleşti.

Yaralar sarılmaya çalışılırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kenti terk eden vatandaşlara 'Geri dönün' çağrısı yaptı.

Malatya'nın yeniden ayağa kalkacağını belirten Selahattin Gürkan, Güçlü bir şekilde tekrar imarını ve ihyasını gerçekleştireceğini de söyledi.

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