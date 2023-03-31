Avcılar'da korkutan yangın: Plastik malzeme deposu küle döndü

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde gece saat 01:30 sıralarında bir binanın bahçesinde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, bir otomobil ve bir kamyon zarar gördü.

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Yangın, Tahtakale Mahallesi Servis Sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçesindeki plastik malzeme deposunda gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar önce deponun bulunduğu bölgeye yakın bina sakinlerine, ardından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda  söndürüldü. 

Öten yandan, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, bir kamyon ve bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA

# İstanbul # avcılar # yangın

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