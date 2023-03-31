Uzmanlar uyarıyor: Ege denizi av baskısı altında

Denizlerde av yasağı nisanda başlıyor. Uzmanlar Ege Denizi’nin avcılık baskısı altında olduğu uyarısı yapıyor. Sektör yetkilileri bölgesel avcılık, tür ve zaman yasağı yapılmasını istiyor.

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Türkiye 2022’de verimli bir balıkçılık sezonu geçirdi. Ege Bölgesi’nde yapılan balık ihracatı 1 milyar 200 milyon seviyesini geçti.

Ancak Marmara ve Karadeniz’de göç balığı avlandığı için sezonunu 3’üncü ayından sonra Ege Denizi’ndeki baskı arttı.

Ege Bölgesi’ndeki baskıya dikkat çeken İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, çözümün zaman ve tür yasağı ile bölgesel avcılık olduğunu savundu:

- Türkiye'nin şu anda balık ihtiyacı, Ege'de avlanılan balıklarla temin ediliyor. Bu durum Ege Denizi'ndeki av baskısını arttırıyor. Bunun sürdürülebilir olması için tür yasağı, zaman yasağı ve bölgesel avcılık yapılması gerekiyor

 Ege Denizi çok zengin bir meraya sahip. İstavrit, hamsi, sardalya, kalamar gibi çok sayıda türü 12 ay boyunca bulmak mümkün.

Balık kırmızı et fiyatların gerisinde seyrediyor. Balığın kırmızı ete alternatif olacağı değerlendiriliyor.

# İzmir # ege denizi

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