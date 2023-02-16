Deprem TMO'yu da vurdu: Mısır siloları yerle bir

Depremin etkisiyle Nurdağ'da TMO'nun mısır siloları yerle bir oldu. Her biri bin 250 ton kapasiteli 25 silodan 14'ü depremin etkisiyle yıkıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Gaziantep'te, Nurdağı ilçesindeki TMO'nun siloları da yerle bir oldu.

TMO bahçesindeki her biri bin 250 ton kapasiteli 25 silodan 14'ü depremin etkisiyle yıkıldı.

Silolardaki tonlarca mısır da çevreye saçıldı.

Ekipler, saçılan mısırları iş makineleri ile toplayıp, kamyonlara yükleyerek, güvenli depolara taşıdı.

# Gaziantep # Toprak Mahsulleri Ofisi # deprem

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