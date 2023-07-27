Sıcak havalar üretimde verimi düşürüyor! Çiftçinin ürünleri sıcaktan olumsuz etkileniyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle tarımsal üretim de tehlikeye girdi. Sıcak havalar ürünlerin verimini düşürürken çeşitli hastalıkları da beraberinde getiriyor. Peki, üreticiler devletten nasıl önlemler talep ediyor?

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Şiddetli sıcaklar tarımsal üretimi tehdit ediyor. Sıcak hava yüzünden sulama ihtiyacının yanı sıra, ürünlerde hastalık da artıyor.

Hasat takviminin kaymasına neden olan iklim değişimi birçok üründeki verimi ciddi oranda düşürüyor.

Kendi serasında sıcağa karşı aldığı çözümleri aktaran Deniz Altıntaş, kalıcı çözümün tarım politikalarıyla geleceğine işaret etti.

Altıntaş, sıcaklarla mücadelede devletin çiftçiye yol göstermesi ve destek olması gerektiğini de vurguladı.

Sıcak havalardan sonra çiftçiye bir darbe de Toprak Mahsulleri Ofisi'nden geldi. Bir tür mantardan çıkan pas hastalığı tahılların verimini düşürdü. TMO bu sezon sınıflandırarak alım yapmadığı için de çiftçiler mağdur oldu.

Diğer yandan Ziraat Mühendisi Altıntaş, sıcak havanın hayvancılığı olumsuz etkilediğini de ekledi. Yaylacılığın azalması hayvancılıktaki sorunları arttırıyor.

# sıcak hava # üretim # Tarım # çiftçi

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