Vatan Partisi'nden Kırklar çıkartması! Köylünün isyanına sahip çıktılar

Köylü isyan etti, Vatan Partisi hızır gibi yetişti. İzmir’in Buca ilçesi Kırklar köyünde vatandaşın tarım arazisine yapılan, verimli tarım toprağına sahip araziye yapılan mezarlık köylüleri huzursuz etti. İstenmeyen mezarlık için Vatan Partisi ve köylüler bir araya geldi, konu masaya yatırıldı.

Ziraat Mühendisi Duygu Aygün, mezarlığın kapatılması için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde açtığı davaya Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Bülent Karagöz vekil oldu. Hukuki süreci artık Vatan Partisi yürütecek.

İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz köylülere söz verdi. Bu mücadele sonuca varana kadar Vatan Partisi sizinle dedi.

Ziraat Mühendisi Duygu Aygün, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuz bir şekilde mezarlık yaptığını söyledi.

Aygün, Soyer'le yaptığı görüşmede söz verdiğini ama sözünü tutmadığını belirtti.

Toplantı sonunda birlikte mücadele kararı verildi. Vatan Partisi, Kırklar köyündeki sorun çözülene kadar işin takipçisi olacak.