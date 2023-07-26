Ümraniye'de seyir halindeki İETT alev aldı
İstanbul'da toplu taşıma, çileye dönüştü. Arızalarla gündeme gelen otobüslerde bu sefer de yangın çıktı.
Arızalar, kazalar bitmek bilmiyor. İstanbulluların toplu taşımadaki sorunları, aldı başını gidiyor.
İETT otobüsünde bu sefer de yangın çıktı.
Korkutan olay, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde yaşandı.
Otobüs seyir halindeyken birden yangın çıktı. Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi. Yolcular kısa sürede tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar oluştu.
Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi