İstanbul'da kan donduran görüntüler! Bakımevinde olanlar görenleri şok etti

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevi çalışanlarının paylaşımları izleyenleri dehşete düşürdü.

Bakıma muhtaç hastaya işkence ederek küfreden vicdansızların çektiği görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.

İstanbul Valiliği ve Aile Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldı ve engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi.

Bakıma muhtaç hastaya eziyet eden ve bu anların kaydını aldıran şahıs gözaltına alınareak iş akdine son verildi.