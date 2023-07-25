İstanbul'da kan donduran görüntüler! Bakımevinde olanlar görenleri şok etti

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevinde kaydedilen işkence görüntüleri kan dondurdu. Yatalak hastaya eziyet eden bakımevi görevlisini bir başka kişi dalga geçerek kayda aldı.

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İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevi çalışanlarının paylaşımları izleyenleri dehşete düşürdü.

Bakıma muhtaç hastaya işkence ederek küfreden vicdansızların çektiği görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.

İstanbul Valiliği ve Aile Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldı ve engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi.

Bakıma muhtaç hastaya eziyet eden ve bu anların kaydını aldıran şahıs gözaltına alınareak iş akdine son verildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # istanbul # bakımevi

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