CHP'li belediye tarım arazisini mezarlık yaptı! Ağaçlar söküldü mezarlıklar açıldı

İzmir Buca ilçesi Kırklar Köyü sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gömüye açtığı mezarlığın kapatılmasını istiyor. Köy sakinlerinden Ziraat Mühendisi Duygu Aygün, verimli tarım arazisinin gömüye açıldığını söyledi.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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CHP'li Başkan Tunç Soyer'in doğa hassasiyetinin göstermelik olduğunu vurgulayan Aygün, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yemiş ve zeytin ağaçlarını keserek mezarlığı hizmete açtığını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yemiş ve zeytin ağaçlarını kesti, verimli tarım arazisini mezarlık olarak gömüye açtı. Görüntüler İzmir'in Buca İlçesi Kırklar Köyü'nden...

Kırklar sakinleri köylerinde bulunan iki mezarlığın olduğunu söylüyor. Biri köy mezarlığı, diğeri ise salgın döneminde gömüye açılan Korona mezarlığı. Köylüler, son açılan yerin mezarlığa uygun olmadığını düşünüyor.

Ziraat Mühendisi Duygu Aygün, İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni mezarlığı verimli tarım arazisine yaptığını söyledi.

Toprak yapısı açısından mezarlığın gömüye açılmasının uygun olmadığını belirten Aygün, su kaynaklarına zararını da anlattı.

Bölgeye gömü yapılmaya başlandı. Köylüler ile vefat eden yakınları park nedeniyle karşı karşıya geliyor. Güvenlik problemleri artık baş gösteriyor.

Ziraat Mühendisi Duygu Aygün, mezarlığın kapatılması için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde dava açtığını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İzmir # cumhuriyet halk partisi # İzmir Büyükşehir Belediyesi

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