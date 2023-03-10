Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu

Rusya Yunanistan'ın bazı tarım ürünlerinde ambargo uyguluyor. İddialara göre bazı Türk şirketleri ise, Yunanistan'dan aldığı çileği Rusya'ya Türk etiketi yapıştırarak ihraç ediyor. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref, Rusya pazarının Türk çiftçisi için önemine dikkat çekti. "Türk çiftçisinin üzerine oynanan oyunu yetkilerin bozacağına inanıyorum" dedi.

Rusya'nın Yunanistan'a uyguladığı tarım ürünlerine yönelik ihracat ambargosunu delen bazı Türk şirketler, Türk çiftçisini zarara uğratıyor.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref, Rusya pazarının Türk çiftçisi için önemine dikkat çekti. Yapılan bu işlemin Türk çiftçisinin pazarını daralttığını söyledi.

Şeref, "Türk çiftçisinin üzerine oynanan oyunu yetkililerin bozacağına inanıyorum" dedi.



