Tesla Model Y Türkiye'de ön satışta: İşte güncel fiyatlar!

Tesla, bugün itibarıyla Türkiye'de ön sipariş almaya başladı. Teslimatlar ise mayısta gerçekleştirilecek. Arkadan itişli 455 km menzile sahip Standard Range versiyonunun fiyatı 1 milyon 563 bin 246 lira olarak açıklandı. Çift motorlu, dört çeker aktarma organına sahip Model Long Range'in fiyatı da 1 milyon 634 bin 719 TL olarak belirlendi. Aracın en üst paketi olan Model Y Performance versiyonu ise 1 milyon 795 bin 523 TL'den satışa sunuldu.

ABD?li iş insanı Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye'de çevrim içi Tasarım Stüdyosu ve İstanbul'da bir pop-up mağaza açtı. Model Y aracının tanıtımı dün akşam yapıldı. Gecede Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer Türkiye'de satışa sunulacak modelleri ve detayları açıkladı. Geçer'in verdiği detaylardan bazıları şöyle:

- Tesla servis hizmetini Tesla app üzerinden randevu oluşturabilecekler. Tesla, 2020-2022 yılları arasında test edilen tüm araçlar arasında Euro NCAP'ten en yüksek puanı aldı ve buna aracın bir çarpışmanın etkisini azaltma yeteneğini değerlendiren Güvenli Yardımı kategorisindeki en yüksek puan da dahil. Tesla BTK dan onay aldı ve bütün araçlar yerel bir simkart ile teslim edilip Teslalarda olan tüm çevrim içi özellikleri kullanabilecekler. Türkiye'de bir ilk daha gerçekleştiriyoruz, araç lansmanımız ile şarj istasyonu lansmanımızı aynı gün yapıyoruz. Tüm teslalar standart otopilot ile teslim edilecek. Tesla BTK dan onay aldı ve bütün araçlar yerel bir simkart ile teslim edilip Tesla'larda olan tüm çevrim içi özellikleri kullanabilecek.

LANSMANA KATILANLAR FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİ

İlginin yoğun olduğu lansmana katılanlar araçları yakından inceledi, bol bol fotoğraf ve video çekti. Etkinlikte Tesla'nın filmi de gösterildi. Model Y, müşterilerin aynı zamanda test sürüşü yapabileceği İstanbul Kanyon AVM'de sergileniyor. Pop-up mağaza daha sonra mayıs ayında Akasya AVM ile şehrin Anadolu yakasına geçecek.

Teslimatlar başlayana kadar İstanbul'da bir de servis merkezi açılacak. Bu merkez, Tesla sahiplerinin araçları için hızlı ve sorunsuz servis hizmetine erişmesini sağlamayı hedefliyor. Tesla, ayrıca İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 şarj yeri içeren, Supercharger istasyonlarını açıyor. Piyasa koşullarına ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak Model 3, Model S ve Model X için de konfigüratörün açılacağı bildirildi.

ARAÇLAR BERLİN'DEN GÖNDERİLECEK

Model Y'nin Türkiye pazarına Tesla'nın Berlin'deki devasa tesisinden gönderileceği belirtildi. Tesla Model Y'nin Türkiye pazarında üç farklı versiyonla satışa sunulacağı belirtildi. Arkadan itişli 455 km menzile sahip Standard Range versiyonunun fiyatı 1 milyon 563 bin 246 lira olarak açıklandı. Çift motorlu, dört çeker aktarma organına sahip Model Long Range'in fiyatı da 1 milyon 634 bin 719 TL olarak belirlendi. Aracın en üst paketi olan Model Y Performance versiyonu ise 1 milyon 795 bin 53 TL'den satışa sunulacak. Çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip Model Y Performance versiyonunun menzili 514 km.

Tesla Model Y araçları fabrikada BTK onaylı SIM'ler ile internete bağlanabilecek. Araçlar için otonom sürüş özelliğinin (FSD) mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi planlanırken tüm versiyonlarda standart oto pilot fiyata dahil olacak. Öte yandan gelişmiş oto pilot istendiğinde 100 bin liralık bir ek ödeme yapılması gerekecek.

ÖN SİPARİŞ FİYATI 10 BİN LİRA

Tesla Model Y, Tesla'nın resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı 10 bin lira olacak ve araç teslimatlarının mayıs ayından itibaren gerçekleşecek. Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM'de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla'nın ilk servisi ise İstanbul Merter'de olacak.

ŞARJ İSTASYONLARI FAALİYETE GEÇECEK

Ön siparişlerle beraber yarından itibaren İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da bulunan 30 hızlı şarj istasyonu devreye gireceği öğrenildi. İstasyonlarda 1 kWh şarj ücreti Tesla modelleri için 6,9 ile 7,7 TL arasında diğer marka elektrikli araçların şarj ücreti ise 8,6 TL olacak.

MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Model Y maksimum çok yönlülük ve güvenlik için tasarlanmış tamamen elektrikli, orta boy bir SUV olup önemli bir menzil, üstün performans ve en gelişmiş teknolojiyi sunar. İç mekanda, Model Y'nin panoramik cam tavanı ve yüksek oturma seviyesi ferahlık hissi yaratır ve araçtaki her koltuktan geniş bir görüş açısı sunar. Ön bagaj ve katlanır ikinci sıra koltuklar toplam 1,9 metreküp depolama alanı sağlar.

Model Y anahtar gerektirmez; bunun yerine aracın tüm kontrolleri için kullanılabilen 15 inç dokunmatik ekran arayüzü ile sorunsuz giriş ve çıkış için akıllı telefonunuza bağlanır. Ayrıca uzaktan kilit açma, uzaktan iklimlendirme, konum takibi ve diğer benzersiz, kolayca erişilebilen özellikler için Tesla Mobil uygulamasıyla bağlantı kurar. Bağlantı Tesla tarafından sağlanır ve standart bağlantı özellikleri aracın ömrü boyunca dahildir. Geçtiğimiz yıl Model Y, Euro NCAP'in en yeni, en sıkı test protokolüne göre test edilen tüm araçlar arasında, 5 Yıldızlı Güvenlik Derecesi ve en yüksek Genel Puanı aldı.

OTOPİLOT ÖZELLİĞİ

Tüm Tesla'lar, Otopilot ile birlikte geliyor. Otopilot, sadece elleri direksiyonda ve tüm dikkatini veren bir sürücü ile kullanım için Seviye 2 otonom sistem olarak sınıflandırılan gelişmiş bir sürücü yardım sistemidir. Bu da Otopilot'un sürücü denetimine de yardımcı olduğu anlamına gelir. Doğru kullanıldığında, Otopilot sürücünün genel yükünü azaltır ve sekiz harici kamera, iki gözün tek başına sahip olamayacağı ilave bir güvenlik katmanı sağlar.