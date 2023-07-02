CHP'de kurultay süreci başlıyor! Değişim tartışmalarının gölgesinde delegelerin seçimine başlanacak

CHP’nin ilçe kongrelerinde oy kullanacak mahalle delegelerinin seçim süreci yarın başlıyor. Liderlik krizi gündemde yerini korurken yeni açıklamalar da geliyor. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, değişim tartışmalarını eleştirdi, Gürsel Tekin, “Değişim derken partiyi bölmeyelim” dedi.

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CHP’de, seçimlerin ardından başlayan ++liderlik krizi nedeniyle dikkatlerin yöneldiği kongre süreci 3 Temmuz Pazartesi resmen başlayacak.

Takvime göre mahalle delegeleri 30 Temmuz’a kadar belirlenecek. İlçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 16 Eylül’de başlayacak il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak.

CHP Genel Başkanı ve Parti Meclisi’nin seçileceği büyük kurultay tarihini ise yeni Parti Meclisi belirleyecek. Gözler, bu süreci yönetecek “Koordanitör Başdanışmanlık” görevine kimin getirileceğine çevrildi.

Kulislerde bu görev için, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte siyasi yasağı nedeniyle İstanbul İl Başkanlığı görevini “fiilen” yürüten Canan Kaftancıoğlu’nun ismi de geçiyor.

Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fitilini ateşlediği değişim tartışması da sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 'değişim' tartışmalarını eleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu'na 'haksızlık' yapıldığını söyledi.

- Değişim kelimesi güzeldir ancak bunların altını doldurmazsanız slogandan öteye gidemezsiniz. Siz tutar değişim altında Genel Başkan’ı yıpratırsanız bu olmaz. Çıkıp, ‘Kemal Bey gitsin’ diyorlar ama gelecek kişiye politikaları belli değil.

CHP’li Toprak, CHP’li Bülent Tezcan’ın açıklamalarına da tepki gösterdi. Toprak, Tezcan'a "Tamam da kardeşim sen de o kurulun üyesiydin. Niye çıkıp o gün bunu söylemedin?" sorusunu yöneltti.

CHP Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bir gazeteye konuştu. Tekin, "Değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü" dedi. “Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Değişim derken partiyi bölmeyelim" mesajını verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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