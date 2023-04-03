Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Bağcılar Büyük İftar Buluşması’’nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Erdoğan "(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir" dedi.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Bağcılar Büyük İftar Buluşması’’nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yer verdi. Erdoğan, Öcalan'ın ve Demirtaş'ın olası tahliyesi ile ilgili şunları belirtti:

- Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir.

 Erdoğan konuşmasında Selahattin Demirtaş'a da değindi:

- Bu "Selo" denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # kemal kılıçdaroğlu # selahattin demirtaş

Benzer Videolar

PKK/HDP Kılıçdaroğlu'na oy istedi PKK/HDP Kılıçdaroğlu'na oy istedi
İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor
"NATO savunma değil bizi tehdit eden örgüt" "NATO savunma değil bizi tehdit eden örgüt"
Yaş kararlarında Genelkurmay'ı devre dışı bırakma hamlesi Yaş kararlarında Genelkurmay'ı devre dışı bırakma hamlesi
PKK/HDP bileşenleri seçim beyannamesini tanıttı PKK/HDP bileşenleri seçim beyannamesini tanıttı
AK Parti'de çözüm yok "sadaka" var AK Parti'de çözüm yok "sadaka" var
Eren Bülbül'ün annesi Millet İttifakı’na isyan etti Eren Bülbül'ün annesi Millet İttifakı’na isyan etti
"Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor" "Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor"
"NATO'nun önünde secdeye varılması daha tehlikeli" "NATO'nun önünde secdeye varılması daha tehlikeli"
Erdoğan, Akşener'e sert çıktı! Erdoğan, Akşener'e sert çıktı!
İyi Parti'de kavga çıktı! İyi Parti'de kavga çıktı!
Kılıçdaroğlu’ndan seccade açıklaması Kılıçdaroğlu’ndan seccade açıklaması
Çok Okunanlar
1 Efsane otomobil Toros geri dönüyor
2 Karaman'da feci kaza
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (4 NİSAN 2023)
4 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
5 Türkiye Kupası çeyrek final maç programı