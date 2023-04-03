Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Bağcılar Büyük İftar Buluşması’’nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Erdoğan "(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Bağcılar Büyük İftar Buluşması’’nda konuştu.
Erdoğan, konuşmasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yer verdi. Erdoğan, Öcalan'ın ve Demirtaş'ın olası tahliyesi ile ilgili şunları belirtti:
- Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir.
Erdoğan konuşmasında Selahattin Demirtaş'a da değindi:
- Bu "Selo" denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?
Kaynak: Anadolu Ajansı