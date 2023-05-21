PYD'den Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları peş peşe geliyor. PYD Eş Başkanı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istedi. Türk ordusunun harekatlarından rahatsızlığını ortaya koyan Müslim, "Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" dedi.

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Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP/ Yeşil Sol Parti dört koldan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını sürdürüyor.

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim, terör örgütü PKK’nın yurt dışından propaganda yapan televizyon kanalı Medya Haber’e konuştu.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulunan Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Terör örgütü elebaşlarından Müslim, Türk ordusunu hedef aldı. Türkiye’nin 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı askeri harekatlarla ilgili rahatsız olduklarını söyledi.

Müslim, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.

Terörist başı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman ise Kılıçdaroğlu'nun sadece CHP'nin adayı olmadığını söyledi. Terörist Duman, Kılıçdaroğlu için "Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor" ifadelerini kullandı.

# PYDYPG # pyd eş başkanı salih müslim # kemal kılıçdaroğlu

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