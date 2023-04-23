Süper Lig'de hakem depremi

Merkez Hakem Kurulu'nun kızağa çektiği isimler netlik kazandı.



MHK'nin performans incelemesi ve VAR kayıtlarını incelemesi sonrası hakemlere bir süre görev vermeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklama dikkat çekmişti.



Konyaspor ve İstanbulspor'un tepkileri sonrası bu maçlarda hakem ve VAR olarak görev alan Arda Kardeşler, Yiğit Arslan, Alper Çetin ve Sarper Barış Saka'ya bir süre görev verilmeyecek.



Merkez Hakem Kurulu konuyla ilgili "bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır" açıklamasında bulundu.



Açıklamada "tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir" denildi.



Sarı-lacivertli kulüpten de MHK’nin kararı sonrası bir açıklama geldi. "Bahsi geçen hakemlerin hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?" sorusu yöneltildi.



