Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza! 1 yaralı

Tuzla’da TEM otoyolunda meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halinde olan ve önündeki araçların durması nedeniyle yavaşlayan Kia marka 34 GTM 766 plakalı otomobile arkadan gelen Volkswagen marka 54 AHR 696 plakalı otomobil çarptı.

Kontrolden çıkan 34 GTM 766 plakalı otomobil, önünde bulunan Honda marka 34 UZ 3349 plakalı otomobile çarptı ardından savrularak takla attı.

Takla atıp ters şekilde duran otomobil içinde bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer araçlarda bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.

Hafif yaralı vatandaşa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.