Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza! 1 yaralı

Tuzla'da TEM otoyolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza! 1 yaralı
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 Tuzla’da TEM otoyolunda meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halinde olan ve önündeki araçların durması nedeniyle yavaşlayan Kia marka 34 GTM 766 plakalı otomobile arkadan gelen Volkswagen marka 54 AHR 696 plakalı otomobil çarptı.

Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza! 1 yaralı - Resim : 1

Kontrolden çıkan 34 GTM 766 plakalı otomobil, önünde bulunan Honda marka 34 UZ 3349 plakalı otomobile çarptı ardından savrularak takla attı.

Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza! 1 yaralı - Resim : 2

Takla atıp ters şekilde duran otomobil içinde bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer araçlarda bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.

Tuzla TEM otoyolunda zincirleme kaza! 1 yaralı - Resim : 3

Hafif yaralı vatandaşa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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