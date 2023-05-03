PTT işçileri kadro istiyor: PTT Sen Denetleme Kurulu Başkanı Emin Kan anlattı

PTT Sen Denetleme Kurulu Başkanı Emin Kan Çıkış Yolu'nda PTT işçilerinin sorunlarını anlattı. Kan PTT işçisinin kadro talebini paylaştı.

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Çıkış Yolu'nun konuğu PTT Sen Denetleme Kurulu Başkanı Emin Kan oldu. PTT işçilerinin kadro talebini dile getirdi. PTT işçilerine kadro sözü verildiğini belirten Kan, "Çalışma Bakanlığı'nın iki kere Ulaştırma Bakanlığı'na PTT işçisinin kadroya alınması için öneri yazısı gönderdiğini ancak bunun dikkate alınmadığını" açıkladı.

PTT'nin savaş zamanı bile çalıştığını aktaran Kan, "182 yıllık köklü bir kurumun kadroya alınması talebini buradan yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Kan, 14 bin işçinin 1700'ü işten çıkarıldığını belirtti. İşten çıkarılanlar arasında sendika yöneticilerinin de olduğunu belirtti.

Perinçek, şu ifadeleri kullandı: "2019'da başlayan mücadelenin başarıya ulaştığı zihnimizde kalmış oysa problem hâlâ çözülememiş" ifadelerini kullandı. PTT'nin tarihimizde çok büyük mücadeleleri olduğunu açıklayan Perinçek, "PTT işçileri işgal zamanında yataklarında şehit edildi. Postahane basıldığı zaman hemen telgrafın başına geçip işgal olduğunu Mustafa Kemal'e haber veriyorlar ve bu haberi veren telgrafçı katlediliyor" dedi.

# Çıkış Yolu # çıkış yolu # vatan partisi # Doğu Perinçek # ptt işçileri

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