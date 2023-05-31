Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa ve Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat anlattı: "Türkiye dış politikada tarihi kararlar eşiğinde"

Seçim sürecinin bitmesiyle gündeme gelen sorulardan biri Türkiye’nin dış politikasının nasıl şekilleneceği... Türkiye’nin önündeki tehditler ve atılması gereken adımlar neler? Türkiye’nin ABD, AB, NATO ile ilişkileri, komşularıyla iş birliği ve yeni dünya cephesi Avrasya’daki konumunu Deniz Çağlayan Cengiz sordu, Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa ve Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat anlattı. Akfırat ve Sefa şu 3 maddenin önemini vurguladı:

1. Türkiye’nin önceliliği Suriye ile iş birliği yaparak terör koridorunu, PKK’yı bitirmek

2. Doğu Akdeniz’deki tehditlere karşı Mavi Vatan ve KKTC haklarını korumak

3. Türkiye Atlantik hattından kopmalı yeni dünyanın ileri ittifakları ŞİO, BRICS ve İİT içindeki önder konumda olmalı