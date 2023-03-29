Ali Rıza Taşdelen yorumladı: Sarı yeleklilerden sonra sıra emeklilerde

Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen, Fransa'daki protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Taşdelen, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran düzenlemenin Fransa'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizi derinleştirdiğini vurguladı.

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Gün Ortası programında Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen, Fransa'daki protestolar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Taşdelen, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran düzenlemenin Fransa'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizi derinleştirdiğini vurguladı. Macron hükümetine karşı her geçen gün daha da büyüyen grev dalgasıyla ilgili olarak "Başbakan dahil hükümetin değişmesi gündemde" dedi. Ayrıca Taşdelen şunları ifade etti:

- Fransa kriz içinde kriz yaşıyor. Ekonomik kriz uzun süredir devam ediyor. Fransa'nın yaklaşık 3 trilyon avro borcu var ve ekonomiyi borçla döndürüyor. Tabi bunun yol açtığı sosyal kriz var. Meclisi devre dışı bırakarak yasa çıkarmak gibi bir demokrasi krizi var. En önemlisi siyasi kriz var.
# Gün Ortası # ali rıza taşdelen # fransa

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