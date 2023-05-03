"Roman olduğumuz için dışlanmak istemiyoruz"

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Zonguldak'ta Roman vatandaşlarla ve Gökçebey Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, Çaydeğirmeni Romanlar Derneği Başkanı Sezgin Keskin, Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Savaş Oruç ve Hasan Demirkesen ile röportaj yaptı.