"Roman olduğumuz için dışlanmak istemiyoruz"

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Zonguldak'ta Roman vatandaşlarla ve Gökçebey Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, Çaydeğirmeni Romanlar Derneği Başkanı Sezgin Keskin, Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Savaş Oruç ve Hasan Demirkesen ile röportaj yaptı.

Son Güncelleme:

Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü, Zonguldak'ta Roman vatandaşlarla ve Gökçebey Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, Çaydeğirmeni Romanlar Derneği Başkanı Sezgin Keskin, Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili Adayları Savaş Oruç ve Hasan Demirkesen ile röportaj yaptı.

# romanlar # roman vatandaşlar # roman

Benzer Videolar

PTT işçileri kadro istiyor PTT işçileri kadro istiyor
Roman vatandaşlar ne istiyor? Roman vatandaşlar ne istiyor?
Gündeydoğu'daki vatandaşların sorunları Gündeydoğu'daki vatandaşların sorunları
Güvenlik Korucuları ne istiyor? Güvenlik Korucuları ne istiyor?
"Vatan Partisi olarak bu sisteme boyun eğmiyoruz" "Vatan Partisi olarak bu sisteme boyun eğmiyoruz"
"Vaat vermiyoruz yapılabilir şeyler sunuyoruz" "Vaat vermiyoruz yapılabilir şeyler sunuyoruz"
Vatan Partisi Türk Milletine köklü çözümler sunuyor Vatan Partisi Türk Milletine köklü çözümler sunuyor
Ermeni Soykırımı yalanı ile mücadele Ermeni Soykırımı yalanı ile mücadele
Deprem bölgesinde ilk bayram Deprem bölgesinde ilk bayram
Güneydoğu Anadolu turizminde beklentiler neler? Güneydoğu Anadolu turizminde beklentiler neler?
Diyarbakır annelerinin buruk bayram sevinci Diyarbakır annelerinin buruk bayram sevinci
Altın almak için en iyi tarih ne? Altın almak için en iyi tarih ne?
Çok Okunanlar
1 Mehmet Emin Alpsoy kimdir?
2 3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması
5 Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman?