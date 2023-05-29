Ufuk Coşkun: "Seçimde Sinan Oğan'ın katkısı oldu ama Ümit Özdağ'ın katkısı sıfır"

Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ve Ümit Özdağ'ında Millet İttifakı'na katılmasının seçim sonuçlarına olan etkisini değerlendirdi.

Gazeteci Yazar Ufuk Coşkun, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ve Ümit Özdağ'ında Millet İttifakı'na katılmasının seçim sonuçlarına olan etkisini değerlendirdi.

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