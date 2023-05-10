Yıldırım Gençer ve Ali Fuat Gökçe değerlendirdi: "Türkiye ile Suriye iş birliği hayati öneme sahip"

Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı Yıldırım Gençer ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesini değerlendirdi.

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Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı Yıldırım Gençer ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesini değerlendirdi.

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