Yıldırım Gençer ve Ali Fuat Gökçe değerlendirdi: "Türkiye ile Suriye iş birliği hayati öneme sahip"
Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı Yıldırım Gençer ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesini değerlendirdi.
Vatan Partisi Ankara Milletvekili Adayı Yıldırım Gençer ve Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-Suriye-İran zirvesini değerlendirdi.
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