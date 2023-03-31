En büyük kara delik keşfedildi: Güneşten 30 milyar kat daha büyük

Gök bilimciler, yeni bir teknik kullanarak evrenin bugüne kadarki en büyük kara deliklerinden birini buldu.



Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, "yerçekimsel mercekleme" yöntemiyle Güneş'ten 30 milyar kat daha büyük bir kara deliğin yerini saptadı.



Çalışmaya öncülük eden Dr. James Nightingale, "Bir gök bilimci olmama rağmen ben bile bunun ne kadar büyük olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Astronomi anlayışımızın sınırlarını zorluyor." İfadelerini kullandı.



Ölü yıldızlardan oluşan gök cismini bulmak için Nightingale ve ekibi kütleçekimsel merceklenme fenomeninden faydalandı. Bu fenomene göre aslında düz bir hatta ilerlemesi beklenen ışıklar, kütleçekimsel etki sebebiyle kavisli bir hal alıyordu. Bu sayede uzayın etrafından gelen kütleçekimsel etkileri analizleyerek galaksiler keşfedilebiliyor.



Söz konusu keşif, 2004 yılında Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alastair Edge'in bir galaksi araştırmasının görüntülerini incelerken dev bir ışık yayı fark etmesiyle başladı. 2017 yılında ise bunun bir kara delik olduğu varsayıldı.



Dünyadan 2,7 milyar ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin yerinin 6 yıl sonra saptanmasıyla, varlığı da kanıtlanmış oldu.